Roberta Ragusa “avvistata in Liguria”: spuntano nuovi testimoni (Di martedì 7 luglio 2020) nuovi testimoni e un avvistamento: queste le motivazioni che su tutte spingono la difesa di Antonio Logli a presentare, davanti alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, la richiesta di revisione del processo che lo ha condannato a 20 anni di carcere per l’omicidio e la distruzione del cadavere di Roberta Ragusa. Roberta Ragusa, la Cassazione condanna Logli al carcere È trascorso circa un anno dalla sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione nei confronti di Antonio Logli, condannato in via definitiva a 20 anni di carcere per l’omicidio della moglie Roberta Ragusa. Accusa a cui si è sempre aggiunta quella di distruzione del cavavere, non essendo mai stato trovato il corpo della donna sulla quale però gli scenari possibili rimangono aperti. Ad essere convinti che la donna sia viva è la difesa di Antonio Logli che, sin dal ... Leggi su thesocialpost

