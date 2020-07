Rimborso evento cancellato: non solo voucher ma anche contanti (Di martedì 7 luglio 2020) Sono stati moltissimi gli eventi ed i concerti che a causa della pandemia da COVID-19 sono stati soppressi, rimandati o annullati. E moltissime le persone che si sono trovate alle prese con eventuali rimborsi per l’evento pagato prima dell’emergenza sanitaria a cui non hanno potuto assistere. Per evitare assembramenti, infatti, sono stati cancellati tour, concerti, spettacoli a teatro ma anche moltissimi altri eventi programmati molto tempo prima, per i quali erano stati venduti ed acquistati i biglietti con largo anticipo. Rimborso eventi cancellati Il Decreto Cura Italia, deludendo le aspettative di chi si aspettava un Rimborso vero e proprio per l’evento per cui era stato acquistato il biglietto, ha autorizzato il rilascio di voucher di un valore pari a quello del biglietto acquistato utilizzabile per gli spettacoli e per gli eventi futuri. Per approfondire ... Leggi su notizieora

ROMA Niente voucher per risarcire i consumatori per gli spettacoli cancellati a causa del coronavirus, ma rimborso integrale dei soldi spesi per acquistare in prevendita i biglietti. Segna un punto a ...

