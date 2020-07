Ricostruzione post sisma, Legnini : Rassicurazioni da Giuseppe Conte (Di martedì 7 luglio 2020) Roma - "Ho avuto Rassicurazioni dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla piena disponibilità del governo ad accogliere il pacchetto di norme sul terremoto del Centro Italia condivise con i sindaci e che erano Contenute negli emendamenti presentati in Commissione Bilancio e non accolti". Lo ha fatto sapere il commissario straordinario alla Ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini, dopo aver incontrato il premier questo pomeriggio. "Il governo, mi ha garantito il presidente Conte - ha aggiunto Legnini - intende inserire le norme per accelerare la Ricostruzione pubblica e privata nel decreto semplificazioni di prossima emanazione. Quelle che invece richiedono una copertura finanziaria - ha spiegato il commissario -, ad esempio quello per il personale e la proroga dello stato di emergenza, saranno inserite nel decreto che sarà emanato subito dopo l'approvazione ... Leggi su abruzzo24ore.tv

"Ho avuto rassicurazioni dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla piena disponibilità del governo ad accogliere il pacchetto di norme sul terremoto del Centro Italia condivise con i sindaci ...

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ha approvato un decreto-legge che introduce misur ...

