Potenza-Triestina in tv: data, orario e come vederla in streaming playoff Serie C (Di martedì 7 luglio 2020) Potenza-Triestina sarà visibile in diretta tv e streaming? Ecco la data e l’orario dell’incontro che si disputa nell’ambito del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Allo stadio Viviani si scontrano i lucani, ambiziosi e a caccia di una promozione che manca da tempo, e i giuliani che invece vogliono tornare a riassaporare la Serie cadetta. Il cammino nella post season, però, è ancora lungo. Si parte alle ore 20.30 di giovedì 9 luglio, la diretta tv non è disponibile, mentre la diretta streaming è in esclusiva su Eleven Sports. Leggi su sportface

NewsTuttoC : INTERVISTA TC - Triestina, D'Aniello: 'Potenza avversario peggiore' - Cucciolina96251 : RT @GiovaAlbanese: Sarà #Juventus #Under23 Vs Padova, al primo turno della fase nazionale Play off di Serie C. Gli altri accoppiamenti: Ca… - TRIESTEALLNEWS : Playoff di Serie C, il sorteggio riserva alla Triestina il Potenza dell'ex França - - ZaccagninoVito : @partenope75 @Leonard41483027 @DaniloFarina11 @tomasonidiego @pisto_gol See ?? assolutamente no, non tiferei mai con… - SicraPress : Playoff nazionali: Monopoli-Ternana e Potenza-Triestina, Catania in Tribunale – Sicra Press -