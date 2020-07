Ponte Genova, Anac contro Autostrade: “Scarsa collaborazione” (Di martedì 7 luglio 2020) Anac contro Autostrade sul Ponte di Genova: “Manutenzione insufficiente e collaborazione scarsa”. ROMA – Anac contro Autostrade sul Ponte di Genova. In audizione in Commissione al Senato il presidente dell’Autorità Anticorruzione, Francesco Merloni, è ritornato sul crollo del Morandi. “Ci fu un’interlocuzione molto faticosa con Aspi – ha detto il numero uno dell’Authority citato da La Repubblica – non siamo abituati ad avere questo tipo di interferenze dalle amministrazioni. In vicende così la tempestività dello scambio di informazione è essenziale. Anche in un’occasione così drammatica non c’è stata piena collaborazione da parte di Autostrade per l’Italia“. Anac: “Scarsa manutenzione” Il presidente dell’Anac è tornato anche ... Leggi su newsmondo

