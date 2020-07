Piatti rotti un vero tesoro: 12 idee creative che ti lasceranno a bocca aperta! (Di martedì 7 luglio 2020) Piatti rotti un vero tesoro: 12 idee creative che ti lasceranno a bocca aperta! Il vostro servizio di Piatti preferito si è rotto in mille pezzi? Non buttate via i cocci, potrete riciclarli per realizzare delle magnifiche creazioni. Ecco qualche idea davvero fantastica. 1.Numero civico Volete realizzare qualcosa di unico per abbellire l’ingresso della vostra abitazione? Con una vecchia ciotola, dei piccoli cocci di ceramica e delle pietruzze, potrete realizzare il vostro numero civico. Utilizzate colla per mosaici per unire i vari pezzi, il risultato sarà davvero spettacolare. 2.Lampadario da esterno Un’idea originale per riciclare i Piatti rotti è quella di usarli per decorare un lampadario da esterno, da posizionare sul vostro terrazzo o nel vostro giardino. Aggiungendo delle vecchie tazzine spaiate sui lati esterni del lampadario potrete ... Leggi su pianetadonne.blog

louserss : rntm si carina ma le urla? le porte sbattute in faccia? i piatti rotti? i pianti? dove sono queste cose? -

Ultime Notizie dalla rete : Piatti rotti Piatti rotti un vero tesoro: 12 idee creative che ti lasceranno a bocca aperta! NonSoloRiciclo Via Calderai, rissa in strada per un fidanzamento rotto: due arresti e una denuncia

Piatti e sedie trasformati in armi per una discussione diventata ben presto una rissa a tutti gli effetti, un capannello di curiosi che assiste alla scena e l'arrivo della polizia che arresta due uomi ...

Lasagne di parmigiana | Primo piatto ricco con melanzane

Un piatto ricco da proporre in estate, a base di melanzane ortaggio di stagione che va da giugno a ottobre, che unisce la bontà delle lasagne alla sfiziosità della parmigiana. Da servire non troppo ca ...

Piatti e sedie trasformati in armi per una discussione diventata ben presto una rissa a tutti gli effetti, un capannello di curiosi che assiste alla scena e l'arrivo della polizia che arresta due uomi ...Un piatto ricco da proporre in estate, a base di melanzane ortaggio di stagione che va da giugno a ottobre, che unisce la bontà delle lasagne alla sfiziosità della parmigiana. Da servire non troppo ca ...