Nuovo allarme idrogeologico. Un piano dai Consorzi di bonifica. Fiumi e canali a rischio. E torna l’emergenza siccità. Servono 11 miliardi per mettere in sicurezza i territori (Di martedì 7 luglio 2020) Un miliardo interamente speso o impegnato in un anno. Per l’Italia un vero miracolo, che però i Consorzi di bonifica sono riusciti a realizzare, rispettando un impegno preso alla scorsa assemblea nazionale. Perciò la loro associazione nazionale, l’Anbi, oggi si presenta alla nuova convention – la prima in videoconferenza – con un obiettivo ancora più ambizioso: mettere il Paese in sicurezza idrogeologica con altri 11 miliardi da utilizzare subito per un programma di opere già cantierabili o allo stadio esecutivo. Niente lungaggini e burocrazia, insomma, ma soldi che Servono a far ripartire anche l’economia, tant’è che sul progetto si è espressa immediatamente con interesse la ministra per l’Agricoltura, Teresa Bellanova. OGGI L’ASSEMBLEA. Per il presidente dell’associazione dei Consorzi ... Leggi su lanotiziagiornale

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo allarme Nuovo allarme Covid, 24 «isolati» L'Arena Nuovi contagi in Israele, si teme la seconda ondata

Peste bubbonica in Cina, scattano allarme e divieti fino a fine anno. L'Oms...

Allerta in Cina per la peste bubbonica. L’Oms rivela il grado di allerta. Vietati fino a fine anno a Bayannur caccia e consumo di alcuni animali. Peste bubbonica in Cina, nuovo allarme dopo il coronav ...

