Milan, passi avanti per Rangnick: doppio ruolo, allenatore e dt. E Pioli e Maldini? (Di martedì 7 luglio 2020) passi avanti in casa Milan sul fronte Ralf Rangnick. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe tutto fatto e mancherebbe soltanto l’ufficialità: la nuova figura rossonera andrebbe a ricoprire il doppio ruolo di allenatore e direttore tecnico. E Pioli e Maldini? Bella domanda. Nonostante abbia fatto molto bene dal suo arrivo, l’attuale condottiero in panchina non dovrebbe proseguire, salvo – come specifica la rosea – un miracolo europeo, ma in quel caso si dovrebbe comunque capire se i due accettassero di coesistere. Stesso discorso di Maldini: l’idea della società è di affidargli un ruolo “alla Nedved”, più di rappresentanza, ma difficilmente l’ex bandiera accetterebbe, in quanto ha sempre affermato di voler avere un ruolo più operativo, di scelta e responsabilità. Ma chi è Ralf ... Leggi su calcioweb.eu

Il lanciatissimo Milan di Pioli, ora a due punti dal quinto posto, vuole continuare la sua corsa ma si trova ad affrontare il suo tabù in campionato, la Juventus. I rossoneri chiedono punti per ...

Milan, chi è Ralf Rangnick: carriera, modulo, tattica e acquisti del tecnico tedesco

Dal maestro Giampaolo al professore Rangnick, passando dal ‘normalizzatore' Pioli. Tutto in poco più di dodici mesi. Il Milan del fondo Elliott, quello ormai totalmente in mano ad Ivan Gazidis e ...

Il lanciatissimo Milan di Pioli, ora a due punti dal quinto posto, vuole continuare la sua corsa ma si trova ad affrontare il suo tabù in campionato, la Juventus. I rossoneri chiedono punti per ...