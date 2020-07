Milan-Juventus in tv e streaming: dove vederla (Di martedì 7 luglio 2020) Milan e Juventus si affrontano nel big match della 31ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming Il piatto forte della 31ª giornata di Serie A è il big match del Meazza fra il Milan di Stefano Pioli e la Juventus capolista di Maurizio Sarri. I bianconeri dominano la graduatoria del campionato con 75 punti, con 7 lunghezze di vantaggio sulla seconda, la Lazio di Simone Inzaghi, mentre i rossoneri sono settimi in classifica con 46 punti. Milan-Juventus: la partita si giocherà mercoledì 7 luglio 2020 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano, con fischio d’inizio alle ore 21.45. A dirigere il match sarà il signor Salvatore Guida della sezione di Torre Annunziata. Milan-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc ... Leggi su calcionews24

