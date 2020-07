Luis Alberto: “Nel calcio conta la testa, da bambino giocavo a calcio da solo” (Di martedì 7 luglio 2020) In un’intervista a France Football, Luis Alberto si racconta in esclusiva ai microfoni dei francesi rievocando ricordi di quando era bambino e di come sia importante la testa nel mondo del calcio. Queste le parole del trequartista biancoceleste che sogna lo scudetto con la Lazio: “Quando ero molto giovane, giocavo a palla da solo. Sono stato molto fortunato ad avere qualcuno che mi ha visto e ha parlato con mia madre in modo da poter far parte di una squadra locale. Nel mio paese, all’epoca, non esisteva una scuola di calcio, quindi questa persona mi ha aiutato e sono andato a Jerez, a circa 30 chilometri da casa mia. Avevo solo 8 anni. Mi hanno dato una palla in modo che potessi fare alcune azioni. Ero abituato a giocare da solo tutto il giorno davanti al piccolo negozio dove lavorava la mamma! È così che è iniziato tutto. Il numero dieci? Ci ... Leggi su alfredopedulla

