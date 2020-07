Leao: «Ibrahimovic dice che ho talento. Futuro? Resto al Milan» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Rafael Leao ha commentato il successo conquistato contro la Juventus: le dichiarazioni dell’attaccante del Milan Rafael Leao, attaccante del Milan, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria ottenuta in rimonta contro la Juventus. VITTORIA – «Dopo il due a zero abbiamo continuato a fare il nostro lavoro, e la vittoria penso sia meritata. La reazione della squadra è stata ottima, abbiamo lottato su ogni pallone, fino alla fine. Mancano ancora tante partite per risalire la china, dobbiamo continuare così». Ibrahimovic – «Mi dà sempre consigli da quando è arrivato, mi dice che ho talento e che posso fare la differenza qui». Futuro – «L’anno prossimo Resto qui». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SkySport : MILAN-JUVENTUS 4-2 Risultato finale ? ? #Rabiot (47') ? #Ronaldo (53') ? rig. #Ibrahimovic (62') ? #Kessié (66') ?… - PietroMazzara : Lo scalpo dei campioni. In un secondo tempo folle, adrenalinico e godurioso per il popolo milanista. #Ibrahimovic… - DAZN_IT : Non una ripresa per deboli di cuore ?? Capolavoro di Rabiot e Ronaldo per il 2-0 Juve. Il Milan ribalta il match in… - aribaus : RT @DAZN_IT: Non una ripresa per deboli di cuore ?? Capolavoro di Rabiot e Ronaldo per il 2-0 Juve. Il Milan ribalta il match in 6 minuti co… - Itua98 : RT @SkySport: MILAN-JUVENTUS 4-2 Risultato finale ? ? #Rabiot (47') ? #Ronaldo (53') ? rig. #Ibrahimovic (62') ? #Kessié (66') ? #Leao (67'… -