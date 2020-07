Hong Kong, TikTok blocca app dopo approvazione legge sulla sicurezza. Lam: “Non è sventura…” (Di martedì 7 luglio 2020) Anche TikTok blocca le richieste della polizia di Hong Kong dopo l’entrata in vigore della legge sulla sicurezza. La governatrice Lam: “Ripristinare fiducia”. PECHINO – La legge sulla sicurezza entrata in vigore a Hong Kong sta provocando già i suoi effetti. Social in ‘fuga’ da Hong Kong E’ notizia di poco fa quella relativa a TikTok (di proprietà della ByteDance con sede in Cina) che ha deciso di interrompere il servizio della sua famosa app di condivisione di brevi video a Hong Kong, a causa dei “recenti eventi“. Di recente Facebook, Google e Twitter hanno bloccato le richieste del governo e della polizia dell’ex protettorato britannico per avere informazioni sugli utenti, a seguito dell’imposizione cinese della nuova legge sulla ... Leggi su newsmondo

