Genoa-Napoli, le probabili formazioni: torna Mertens dal primo minuto (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo la vittoria contro la Roma il Napoli di Gattuso è chiamato ad un’insidiosa trasferta in casa del Genoa, squadra tra le meno in forma del campionato ma assolutamente bisognosa di punti per la salvezza. Due cambi forzati per mister Gattuso, che dovrà fare a meno degli squalificati Koulibaly e Demme. Al loro posto il tecnico ex Milan potrebbe rilanciare Maksimovic (al fianco di Manolas) e Lobotka a guidare il centrocampo azzurro. Invariata la batteria di terzini rispetto all’ultima gara del San Paolo, così come la coppia di mezze ali Ruiz-Zielinski. Ancora dubbi invece per l’attacco, con Mertens che dovrebbe tornare titolare al posto di Milik. Ai suoi lati potrebbero trovare spazio Lozano a sinistra, che farebbe riposare capitan Insigne, e Politano, lasciato in panchina per Callejon contro la ... Leggi su anteprima24

