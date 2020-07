Furto in casa di Apicella, l'agente morto in servizio. La vedova: "Ci hanno tolto anche i ricordi" (Di martedì 7 luglio 2020) Furto in casa di Pasquale Apicella, l’agente di polizia morto in servizio mentre cercava di fermare la fuga di alcuni rapinatori lo scorso aprile, lasciando la moglie e due bambini di sei anni e tre mesi. Il garage dell’abitazione della famiglia Apicella a Villaricca (Napoli) è stato svaligiato e i ladri hanno portato via diversi oggetti, tra cui molti ricordi: a denunciarlo, via Facebook, è stata Giuliana, la vedova di Apicella.Nel post la donna scrive: “Sono giorni che penso alle cose che avevamo giù al box, per cercare di rendermi conto di quello che hanno rubato e fare il punto della situazione. In questi anni avevamo portato quasi tutto lì, cose che avevamo comprato nel tempo con sacrificio e soprattutto scegliendole insieme”.“Tra le cose una delle prime che ho ricordato è stata una trapunta che avevo adocchiato un ... Leggi su huffingtonpost

