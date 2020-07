Furti nei tabacchini, Zamparelli dal prefetto: “La videosorveglianza non basta” (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Incontro questa mattina a Benevento, tra il prefetto Antonio Cappetta ed Emilio Zamparelli della Fit. Motivo dal faccia a faccia è stato mettere in atto misure di contrasto dopo il susseguirsi di ripetuti Furti in città e in Provincia ai danni di tabacchini. Al termine dell’incontro Emilio Zamparelli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Abbiamo analizzato la situazione e firmeremo nei prossimi giorni un protocollo d’intesa, lo stesso di alcuni anni fa che riproporremo. Abbiamo manifestato quella che è la preoccupazione della categoria per la situazione attuale, per il susseguirsi di Furti; abbiamo portato alcuni dati al prefetto anche sui Furti perpetrati gli anni scorsi, sarà nostra cura firmare e concordare insieme questo protocollo d’intesa. Ovviamente attendiamo i ... Leggi su anteprima24

Nuova telecamera per la sicurezza urbana e stradale. È stata attivata in questi giorni dall’amministrazione Menesini in via di Sottomonte fra Guamo e Coselli, in corrispondenza della rotatoria con via ...

Smecca Michael, Martines Carmelo e Lombardo Angelo, sono indagati per furto aggravato in concorso ... con l'evidente scopo di evitare di essere riconosciuti nei filmati registrati dalle telecamere di ...

