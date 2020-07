Formula 1, Vettel pronto a imparare dai suoi errori: “l’esperienza di domenica scorsa può tornarmi utile” (Di martedì 7 luglio 2020) Decimo posto e un solo punto conquistato da Sebastian Vettel nel Gran Premio d’Austria, primo appuntamento di questa particolare stagione di Formula 1 che nel prossimo week-end vedrà il circus ancora una volta sul tracciato di Spielberg. Bryn Lennon/Getty ImagesUn’occasione per il tedesco per riscattare gli errori commessi domenica scorsa, come ammesso da lui stesso al sito della Ferrari: “in questa stagione così particolare, iniziata nel cuore dell’estate, ci troviamo di fronte a un’altra anomalia, il fatto di disputare due gare sulla stessa pista, nell’ambito della medesima stagione e ad appena una settimana di distanza. Per me è l’occasione di fare meglio rispetto a domenica scorsa. Avremo molti più dati relativi alla vettura sui quali lavorare e credo che l’esperienza della prima corsa potrà ... Leggi su sportfair

