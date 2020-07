Dl Semplificazioni, la conferenza stampa del premier Conte (Di martedì 7 luglio 2020) Il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa il giorno dopo il Consiglio dei Ministri che ha portato all’approvazione del dl Semplificazioni. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla in conferenza stampa il giorno dopo il lungo Consiglio dei Ministri che ha portato all’approvazione salvo intese del decreto Semplificazioni. Come detto e ripetuto nei giorni scorsi, per il premier si tratta della madre di tutte le riforme, la pietra d’angolo per la ripresa e il rilancio del Paese. Leggi su newsmondo

Piu_Europa : #DlRilancio per diventare applicativo ha bisogno di 5 DPCM, 71 Decreti ministeriali, 26 atti di altra natura, 18 fo… - NewsMondo1 : Dl Semplificazioni, la conferenza stampa del premier Conte - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Decreto semplificazioni, alle 12 conferenza stampa di Conte - marco__lecce : RT @SkyTG24: Decreto semplificazioni, alle 12 conferenza stampa di Conte - RitaMaltese3 : RT @SkyTG24: Decreto semplificazioni, alle 12 conferenza stampa di Conte -