Decreto semplificazioni approvato dal Consiglio dei ministri, le misure previste (Di martedì 7 luglio 2020) Il Decreto interviene, in particolare, in quattro ambiti principali: semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia; semplificazioni procedimentali e responsabilita'; misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale; semplificazioni in materia di attivita' di impresa, ambiente e green economy Leggi su firenzepost

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. Buco nel decreto ri… - NicolaPorro : Il #decretosemplificazioni è costituito da articoli che riguardano tutto. E una cosa l'abbiamo capita... Il video-c… - Agenzia_Ansa : Ok del Cdm al decreto #Semplificazioni - TitiCasati : RT @jacopo_iacoboni: “Il decreto semplificazioni di Conte e un sacco di altre novità freschissime” Vi prego, ditemi quello che pensate dav… - missypippi : RT @jacopo_iacoboni: “Il decreto semplificazioni di Conte e un sacco di altre novità freschissime” Vi prego, ditemi quello che pensate dav… -