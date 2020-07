Dalla Spagna, James può lasciare il Real: futuro in Italia per l’attaccante (Di martedì 7 luglio 2020) Nel 2014 era stato l'acquisto più clamoroso messo a segno dal Real Madrid. James Rodriguez non è riuscito a mostrare fino in fondo il suo enorme potenziale nella sua avventura con i Blancos. In parte ha contribuito lo scarso feeling con Zinedine Zidane, che lo ha spinto ad accettare una stagione in prestito al Bayern Monaco, pur di trovare spazio e minutaggio. Difficilmente il suo futuro sarà ancora al Real: il giocatore sembra ormai destinato all'addio.caption id="attachment 857127" align="alignnone" width="1024" getty/captionItaliaE il futuro di James Rodriguez potrebbe essere in Italia. Secondo quanto riportato da Don Balon, il Milan si sarebbe fatto avanti per convincere i Blancos a cedere il loro attaccante per una cifra attorno ai 30 milioni di euro. Inoltre i rossoneri sembrano intenzionati ad accollarsi l'oneroso ingaggio da 8 milioni a stagione ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Dalla Spagna - Barcellona-Napoli si giocherà al Camp Nou: attesa conferma dall'UEFA GonfiaLaRete Confartigianato Forlì, l’indagine sulla crisi di liquidità

È il quadro emerso dall’indagine di Confartigianato ... nel dettaglio i prestiti in Francia crescono dell’11,4%, in Spagna del 9,5% e in Germania del 6,9%. L’analisi dei dati relativi al nostro Paese, ...

Liga, i pronostici di martedì 7 luglio

Sono due le partite in calendario martedì 7 luglio, ecco tutti i nostri pronostici. Non vince da tre partite il Celta Vigo, che tuttavia a 4 turni dalla conclusione del torneo continua ad avere 6 ...

