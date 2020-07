Crollo record del Pil: -11,2%. Reddito a rischio per la metà degli italiani (Di martedì 7 luglio 2020) Il prodotto interno lordo (Pil) italiano crollerà dell’11,2% nel 2020 per risalire al 6,1% nel 2021. Sono le nuove stime estive della Commissione Europea è il dato il peggiore dato nel continente: la Spagna perderà il 10,9% del Pil, la Francia il 10,6%. Per Bruxelles si tratta di «una recessione ancora più profonda» delle attese, e con «divergenze più ampie». IL COMMISSARIO europeo all’Economia Paolo Gentiloni ha spiegato questo Crollo con il prolungato «lockdown»: l’Italia è stata la prima a … Continua L'articolo Crollo record del Pil: -11,2%. Reddito a rischio per la metà degli italiani proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

