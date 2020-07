Corinne Clery confessioni inedite “Per il dolore mi sono ammalata” (Di martedì 7 luglio 2020) Arriva inaspettata la confessione di Corinne Clery, l’attrice ha rivelato di essersi ammalata per il dolore provato nel non avere rapporti con il figlio Alexandre In un’intervista rilasciata al settimanale F Corinne Clery ha raccontato la sua storia triste. L’attrice ha rivelato di non parlare da ben quattro anni con il figlio Alexandre. Nella sua confessione ha mostrato quanto dolore ha provato e quanta sofferenza ha vissuto. Il rapporto burrascoso con il figlio Alexandre le ha fatto vivere momenti di angoscia e di dispiacere terribili. Si tratta di una rivelazione sconvolgente, della quale l’attrice non aveva mai parlato. Neanche durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip ha mai accennato dei contrasti tra lei e il figlio. Pare che i litigi fra i due fossero dovuti a questioni riguardanti manipolazioni psicologiche e soldi. La Clery aveva ... Leggi su kontrokultura

