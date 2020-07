Clan Senese: la retata contro il clan di Michele O’ Pazz (Di martedì 7 luglio 2020) La procura di Roma ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 28 esponenti della famiglia Senese, ritenuti responsabili di estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di proventi illeciti. Il provvedimento riguarda, tra gli altri, Michele Senese detto “O’ Pazz”, capo indiscusso del gruppo criminale e attualmente in carcere perché mandante dell’omicidio Carlino del 2001, il fratello Angelo Senese, il figlio di Michele, Vincenzo e la moglie del boss Raffaella Gaglione. Sono “ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso, di estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, auto riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti con l’aggravante di avere agito con metodo mafioso agevolando la galassia criminale della camorra campana”. La ... Leggi su nextquotidiano

