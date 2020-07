Caso Neymar, Santos beffato: il TAS dà ragione al Barcellona (Di martedì 7 luglio 2020) Il TAS di Losanna ha rigettato la richiesta del Santos di ottenere dal Barcellona un risarcimento di 61.295.000 euro per danni in occasione del trasferimento di Neymar, ritenuto illegale dai brasiliani. Il tribunale ha invece stabilito che il contratto tra il giocatore e il club paulista è stato rescisso di comune accordo e che il Barça non ha commesso nessuna violazione. Ottima notizia per i blaugrana, che con quei soldi possono investire sul mercato. E il nome di Neymar è in cima alla lista dei desideri… Barcellona, ora Bartomeu alza la voce: il presidente esce allo scoperto su Messi e i presunti problemiL'articolo Caso Neymar, Santos beffato: il TAS dà ragione al Barcellona CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

sportface2016 : Caso #Neymar | Il #TAS respinge il ricorso del #Santos: chiedeva altri 61 milioni dal #Barcellona - CalcioFinanza : Caso #Neymar, il #TAS respinge il ricorso del #Santos contro il #Barcellona - sportli26181512 : #Governance #Notizie Caso Neymar, il TAS respinge il ricorso del Santos contro il Barça: Il TAS (Tribunale Arbitral… - dayfootball1981 : 'Il PSG,ora,sarebbe aperto a lasciare #Neymar,ma in cambio non vuole #Coutinho e #Dembélé,come pretenderebbe il Bar… - AFROLATYNA : ma tutto a posto neymar??? ma neanche se mi pagassero ma guarda quanto cazzo è alto sto caso marooo -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Neymar Caso Neymar, il Tas respinge ricorso Santos: chiedeva altri 61 milioni dal Barcellona Sportface.it Caso Neymar, il Tas respinge ricorso Santos: chiedeva altri 61 milioni dal Barcellona

Caso chiuso. Il Tas di Losanna ha bocciato il ricorso del Santos che reclamava dal Barcellona 61.295.000 euro per l’acquisto di Neymar nell’estate del 2013. Secondo l’analisi redatta dal Tribunale arb ...

Caso Neymar, il TAS respinge il ricorso del Santos contro il Barcellona

Il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) ha respinto l’appello presentato dal Santos alla FIFA in cui il club brasiliano ha richiesto un risarcimento danni per 61.295.000 euro al Barcellona – e le rel ...

Caso chiuso. Il Tas di Losanna ha bocciato il ricorso del Santos che reclamava dal Barcellona 61.295.000 euro per l’acquisto di Neymar nell’estate del 2013. Secondo l’analisi redatta dal Tribunale arb ...Il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) ha respinto l’appello presentato dal Santos alla FIFA in cui il club brasiliano ha richiesto un risarcimento danni per 61.295.000 euro al Barcellona – e le rel ...