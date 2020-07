Bonus sociale 2020: scadenza di rinnovo per lo sconto in bolletta di luce, gas e acqua. Come, quando, a chi spetta (Di martedì 7 luglio 2020) Novità su consumi, bollette e scadenze. Arriva infatti l’ultimo termine utile per la richiesta di rinnovo dello sconto nelle bollette di luce, gas e acqua. Il provvedimento, Come ricordano gli esperti e gli specialisti, passa attraverso la sussistenza di alcuni requisiti economici e fisici e la domanda per ottenere il Bonus sociale. Leggi anche: Bollette luce, arriva il Bonus Covid-19: ecco quanto si risparmia, Come funziona, a chi spetta, da quando Quali? E Come si fa? Dunque chi ne ha diritto? Andiamo a vederci chiaro, un pò più da vicino. Bonus sociale 2020: ecco il termine scadenza di rinnovo per lo sconto in bolletta di luce, gas e acqua Dunque le speranze di qualcuno, in relativo a un procrastinarsi delle tempistiche, non saranno esaudite. Non ci sarà infatti alcuna ulteriore proroga per le richieste di sconto in ... Leggi su italiasera

