Bloccato l’aggiornamento delle app per Huawei P20 con EMUI 10: le contromisure (Di martedì 7 luglio 2020) Arrivano i primi riscontri più concreti da parte degli utenti che dispongono di un Huawei P20 e che, nel corso dell'ultimo mese, hanno avuto modo di ricevere l'aggiornamento con EMUI 10. Inutile dire che l'impatto del pacchetto software sia stato ottimo, al di là di qualche anomalia che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi con un altro articolo. Del resto, il produttore cinese si è preso più tempo del dovuto per fare questo passo ed è il minimo per i possessori di questo smartphone. La questione dell'aggiornamento delle app per Huawei P20 dopo EMUI 10 Tuttavia, da alcuni giorni a questa parte stiamo assistendo a diverse segnalazioni da parte del pubblico. Per farvela breve, pare che una volta portato a termine il download dell'aggiornamento con EMUI 10 su Huawei P20, all'interno del Play Store non appaiano più le nuove ... Leggi su optimagazine

