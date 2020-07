Benedetta Parodi pronta a tornare su La7 con un nuovo show (Di martedì 7 luglio 2020) Benedetta Parodi sarebbe pronta a tornare in tv con un programma tutto suo: la conduttrice dovrebbe sbarcare a La7 con un nuovo cooking show, tornando in quella che è stata la sua casa per qualche anno, quando è stata al timone della trasmissione di grande successo I menù di Benedetta. Secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia, la Parodi non lascerà Real Time, ma raddoppierà i suoi impegni: sarebbe quindi pronta a condurre sulla rete la nuova edizione di Bake Off Italia – il talent di aspiranti pasticcieri – alla quale affiancherebbe il suo nuovo progetto. La trasmissione su La7 dovrebbe andare in onda dal lunedì al venerdì alle 18. Per l’ex giornalista di Studio Aperto si tratterebbe di un progetto simile alle sue avventure precedenti: il nuovo format potrebbe portare il titolo di Senti chi mangia. Stando ai ... Leggi su dilei

