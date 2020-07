All'Italia farebbe bene un po' di spirito anglosassone (Di martedì 7 luglio 2020) La nostra politica dovrebbe operare affinché il rapporto con il Regno Unito rimanga molto stretto. Perché per la «pigra» classe dirigente Italiana confrontarsi con questo Paese è sempre stato un esercizio complesso e anche faticoso.La flessibilità del mercato del lavoro viene in questi giorni richiamata come importante fattore per uscire con più velocità e più equilibrio dalla crisi innescata dalla pandemia. In Italia i ripetuti richiami sull'opportunità di congelare il cosidetto Decreto dignità e i suoi effetti sui contratti a termine sono volti a recuperare un importante grado di libertà nelle decisioni di assunzioni da parte delle imprese.Allo stesso tempo, gli insufficienti risultati conseguiti dalle politiche attive impongono una rapida riorganizzazione delle funzioni dei centri per l'impiego e la ... Leggi su panorama

virginiaraggi : Sostengo mozione @M5SRoma per intitolare l'intero Auditorium Parco della Musica al maestro Ennio Morricone. Voglia… - Davide : Le differenze tra il giornalismo in Italia e all’estero? Beh, per esempio all’estero in genere se ti beccano a copi… - Giorgiolaporta : #Zaia, #Fedriga e #Tesei, 3 leghisti sono i #governatori più amati d'Italia. Ultimo posto per #Zingaretti del #PD.… - ReMinosse : In diretta, la versione Zagamiana @ZagamiLeo - MaMaurizi9 : RT @AngeloCiocca: INACCETTABILE! Il Governo di #Ankara si permette di chiuderci il gas? L'ennesima minaccia del governo #turco di #Erdogan… -

Ultime Notizie dalla rete : All Italia Mes, il debito meno caro che conviene all’Italia (ma non a Francia e Germania) Corriere della Sera L’aiuto tedesco non è per sempre

Se c’è un’immagine che aiuta a capire Angela Merkel è quella del suo sguardo durante un incontro con una scolaresca, il 15 luglio 2015. Una rifugiata adolescente arrivata dai campi palestinesi in Liba ...

Alitalia nel 2019 ha perso 24 euro per ogni passeggero trasportato

Negli ultimi quindici anni Alitalia ha perso in media 13 euro per ogni passeggero trasportato, un «rosso» che nel 2019 è quasi raddoppiato, portandosi a poco meno di 24 euro a viaggiatore imbarcato. È ...

Se c’è un’immagine che aiuta a capire Angela Merkel è quella del suo sguardo durante un incontro con una scolaresca, il 15 luglio 2015. Una rifugiata adolescente arrivata dai campi palestinesi in Liba ...Negli ultimi quindici anni Alitalia ha perso in media 13 euro per ogni passeggero trasportato, un «rosso» che nel 2019 è quasi raddoppiato, portandosi a poco meno di 24 euro a viaggiatore imbarcato. È ...