USA, cresce oltre le attese l’ISM non manifatturiero a giugno (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – Riprende quota il settore terziario americano. Lo conferma l‘indice ISM dei servizi elaborato dall’Institute for Supply Management. Nel mese di giugno, l’ISM non manifatturiero si è portato a 57,1 punti dai 45,4 del mese precedente. Il dato è superiore alle attese del mercato che erano per una salita fino a 50,1 punti. Va ricordato che un indice superiore a 50 denota una fase di espansione degli affari ed una prevalenza di ottimismo fra i direttori acquisto delle aziende Guardando alle singole componenti, quella sull’andamento aziendale è balzata a 66 punti dai 41 punti del mese precedente e quella sugli ordini a 61,6 da 41,9 . Quella dell’occupazione è salita a 43,1 punti da 31,8 , mentre la componente sui prezzi è aumentata a 62,4 da 55,6. Leggi su quifinanza

