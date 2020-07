Stefano De Martino e Belen Rodriguez, la reazione di Alessia Marcuzzi ai rumors su un suo presunto flirt con il ballerino (Di lunedì 6 luglio 2020) Alessia Marcuzzi ha preso in prestito una citazione di Woody Allen per smentire il presunto flirt che la vorrebbe vicina a Stefano De Martino. Travolta da un turbino di gossip e chiacchiericcio dopo le scottanti rivelazioni del portale Dagospia che ha sganciato la bomba, raccontando di un presunto avvicinamento all’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi (che sarebbe anche la causa – sempre a detta del portale di gossip – della crisi tra Stefano e Belen Rodriguez), la conduttrice ha postato una foto su Instagram che in molti hanno visto come un chiaro riferimento a quello che sta succedendo nelle ultime ore. La Marcuzzi ha, infatti, pubblicato una foto di una borsa mare con un libro, l’autobiografia di Woody Allen, dove campeggia in maniera importante il titolo, A proposito di niente. Un messaggio che diversi suoi followers hanno interpretato come un modo ... Leggi su isaechia

