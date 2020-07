Questa foto non mostra della carne di pollo trattata con il cloro «per eliminare il cattivo odore» (Di lunedì 6 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Il 3 luglio su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra in primo piano una persona con una pettorina di colore blu e una mascherina bianca mentre versa dentro un contenitore pieno di carne cruda una sostanza liquida da una bottiglia bianca. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi l’ha pubblicata su Facebook: «pollo trattato al cloro per eliminare il cattivo odore». Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Immagine pubblicata il 3 luglio 2020 – Fuori contesto Come hanno verificato diversi siti di fact-checking (qui, qui e qui) la foto è reale ma non mostra ... Leggi su facta.news

Ultime Notizie dalla rete : Questa foto Questa foto non mostra della carne di pollo trattata con il cloro «per eliminare il cattivo odore» - Facta facta.news La fotografia: Ennio Morricone e Sergio Leone compagni di classe alle elementari

Una fotografia incredibile del 1937 ferma nel tempo la storica amicizia tra il musicista e il regista, compagni di scuola e poi sul set fino al 1989. Una foto datata 1937, in terza elementare, per imm ...

Gradimento sindaci, Conti al 58esimo posto. Bargagna (Lega): "Gradimento in aumento”, Nerini (FdI): "Una figura che dà sicurezza"

Sulla classifica del gradimento che gli abitanti delle città riservano ai loro Sindaci pubblicata, questa mattina, da “il Sole 24ore” e che ha visto il Sindaco di Pisa, Michele Conti, alla 58° posiz ...

