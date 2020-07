Presidenziali 2020, il rapper Kanye West: “Mi candido!”. E incassa il sostegno di Musk (Di lunedì 6 luglio 2020) Il rapper afroamericano, Kanye West, ha dichiarato la propria intenzione di candidarsi alle Presidenziali. Di recente, aveva espresso apprezzamento per Trump. STATI UNITI – Il rapper afroamericano Kanye West ha annunciato che presenterà la propria candidatura alle Presidenziali Usa. Al momento comunque lo staff del 43enne nativo di Atlanta non ha fornito ulteriori dettagli sui passi che verranno intrapresi per materializzare una vera candidatura. Bildnummer: 56269061 Datum: 09.11.2011 Copyright: imago/PicturePerfect Kanye West VICTORIAS SECRET RUNWAY SHOW 2011 PERFORMANCES New York Kanye West: “Sono in corsa per la presidenza” “Ora dobbiamo realizzare la promessa dell’America credendo in Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sono in corsa per la presidenza degli Stati Uniti“, ha twittato sul ... Leggi su newsmondo

