Perché fare rinascere il Nord Ovest (Di lunedì 6 luglio 2020) Rimettere in movimento il Nord Ovest. E recuperare, nelle nuove mappe dello sviluppo italiano, due aree geografiche – il Piemonte e la Liguria – il cui declino, pur diversamente accentuato (maggiore a Genova, minore a Torino) crea comunque squilibri che si riflettono sulla competitività e la produttività di tutto il territorio più dinamico dell’Italia, nel cuore dell’Europa industriale.Questo obiettivo, già da tempo evidente in analisi di uffici studi, letteratura economica, dibattiti e convegni dei soggetti sociali più consapevoli, si è imposto di recente all’attenzione del discorso pubblico con la paralisi dei trasporti tutt’attorno a Genova, per effetto delle manutenzioni di sicurezza del sistema autostradale che hanno congestionato il traffico, bloccato il porto e, di fatto, determinato ripercussioni ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Perché fare Coronavirus, ecco come e perché la Lombardia è stata travolta | Milena Gabanelli Corriere della Sera