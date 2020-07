Panatta, 70 anni e una smorzata che ancora manca (Di lunedì 6 luglio 2020) AGI - Uno Slam in terra di Francia, dieci tornei del circuito maggiore, il 62 per cento di vittorie nei match disputati a livello professionistico. Non tantissimo, se vuoi, per un top ten, in 14 anni di carriera. Certo, mai nessuno come lui nel 1976: i trionfi a Roma e Parigi, la prima e unica Coppa Davis della nostra storia strappata al Cile di Pinochet, il settimo posto in classifica a fine anno (è stato anche numero 4, meglio di lui soltanto Nicola Pietrangeli). Eppure, di Adriano Panatta – 70 anni il 9 luglio - il tennista italiano più importante del mezzo secolo 1970-2020, si ricordano tanto anche memorabili sconfitte. Quella nel '79 nei quarti a Wimbledon contro il modesto Pat Dupré, tre spanne inferiore. La finale a Roma nel 1978 al quinto contro Borg (quella delle monetine lanciate in campo dagli spalti). La battaglia agli Us Open (quarto turno) ... Leggi su agi

