Nuovo focolaio in Campania. Vincenzo De Luca dà la colpa agli ingressi incontrollati dall'estero

Nuovi casi di Covid-19 si registrano nell'avellinese con un cluster nella zona di Serino. Il primo paziente positivo al coronavirus è ricoverato da sabato scorso nel Covid Hospital dell'azienda Moscati di Avellino, che così riapre i battenti. Si tratta di un 69enne di origini venezuelane residente da diversi anni a Santa Lucia di Serino. L'uomo è stato intubato. Contagiate altre 5 persone, tutti parenti del 69enne: sono asintomatici e in isolamento domiciliare. Positivi anche altri due contatti diretti dell'uomo, anche loro in isolamento domiciliare. Un'altra persona, un 71enne italiano di San Michele di Serino, è risultato positivo e ricoverato nel reparto di malattie infettive, ma risulta asintomatico. Era giunto in ospedale per altre patologie. Altri due casi di Covid-19 tra residenti nei comuni di Rotondi e Valle Caudina ma ...

