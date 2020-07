Nocera Superiore, auto pirata: autista identificato e denunciato (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Superiore (Sa) – È stato individuato e denunciato all’autorità Giudiziaria l’automobilista che, nella mattinata di venerdì scorso, ha investito una 17enne di Nocera Superiore in viale Europa dandosi alla fuga subito dopo l’impatto. Le indagini, condotte dalla Polizia Locale di Nocera Superiore e coordinate dal comandante Pasquale Attanasio, hanno consentito, attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza urbana, di identificare il guidatore: un cittadino di Nocera Inferiore nei confronti del quale è scattata la denuncia a piede libero per fuga ed omissione di soccorso. Lievi le ferite riportate dalla vittima, che, una volta in ospedale, ha subìto la sutura del taglio alla testa causato dall’impatto con l’auto pirata. Decisiva anche la testimonianza resa agli agenti della ... Leggi su anteprima24

