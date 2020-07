Morricone, il magico omaggio di un paesino nel salernitano in cui riecheggia “Mission” dal campanile | VIDEO (Di lunedì 6 luglio 2020) La notizia della morta dell’indimenticabile Ennio Morricone sconvolge tutti nella giornata di oggi. Gli omaggi in onore della vita del compositore e del suo immenso lavoro si accumulano ora dopo ora – dall’Audotorium Parco della Musica di Roma che dovrebbe essergli intitolato al ricordo del Washington Post -. Nei vicoli di Buonabitacolo, piccolo paesino del salernitano, per celebrare Morricone le note della sua “Mission” hanno riecheggiato per parecchi minuti. LEGGI ANCHE >>> Morricone: le 10 colonne sonore che hanno reso grande il cinema italiano (e le nostre vite) L’omaggio di Buonabitacolo a Ennio Morricone Un omaggio romantico e sentito, quello del paesino nel salernitano, che nel giorno della scomparsa di Morricone ha scelto di rendere l’omaggio più bello. Morricone era la sua musica e Giancarlo Guercio, ... Leggi su giornalettismo

Il mondo della musica si è svegliato sgomento, questa mattina. All’età di 91 anni si è spento Ennio Morricone, il maestro per eccellenza delle colonne sonore. Il compositore romano ci ha lasciato con ...

