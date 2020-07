"Morricone, il compositore di 'ah-ee-ah-ee-ah'". Il titolo (poi cambiato) del Washington Post fa discutere (Di lunedì 6 luglio 2020) Il The Washington Post ricorda Morricone come il "compositore italiano che scrisse "ah-ee-ah-ee-ah"" Ridere di titoli fuori luogo è forse uno dei divertimenti più facili in queste era dominata dai social network che ci mostrano notizie letteralmente da tutto il mondo. Questa volta, però, al The Washington Post si sono impegnati per rendere realmente risibile il loro titolo sul 'coccodrillo' … Leggi su it.mashable

Agenzia_Ansa : Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.… - virginiaraggi : Dolore per la morte di Ennio Morricone, grande musicista e compositore del nostro tempo. Le sue colonne sonore hann… - SkyTG24 : È morto #EnnioMorricone, il compositore aveva 91 anni - annamonaco9 : RT @NicolaPorro: La morte di #EnnioMorricone non fa che ricordarci che ci troviamo sempre più poveri di maestri, di riferimenti, di guide i… - OnlyPopPlease1 : RT @SkyArte: Stasera alle 21.15 su Sky Arte e in simulcast su Sky Cinema Due ricordiamo il Maestro con “Omaggio a Ennio Morricone”, l’inter… -