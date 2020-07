Intesa: fusione con UBI massimizza creazione valore (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – Per Intesa Sanpaolo “la fusione” con UBI Banca “è uno degli strumenti per massimizzare la creazione di valore dell’operazione, ma anche in assenza della medesima gli obiettivi strategici e le sinergie sono in larga parte conseguibili (in assenza di fusione verrebbe conseguito circa l’ 87% delle sinergie previste nel caso di fusione)”. È quanto si legge in una nota dell’Istituto guidato da Carlo Messina inviata in risposta al Cda di UBI di venerdì che ha respinto l’offerta di scambio lanciata da Intesa e che prende il via in mattinata. In dettaglio, la nota precisa che “Intesa Sanpaolo, acquisendo almeno il 50% del capitale più un’azione“, come da soglia di partecipazione di controllo autorizzata dalla Bce, “potrà esercitare la maggioranza dei diritti di voto in ... Leggi su quifinanza

