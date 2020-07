Il Barcellona contro il VAR. Setien: «Ci capisco sempre meno» – VIDEO (Di lunedì 6 luglio 2020) Quique Setien ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Barcellona contro il Villareal: queste le sue parole Quique Setien ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Barcellona contro il Villareal. Queste le sue parole sull’operato del VAR. «Sono contento perché dovevamo fare questa partita. Abbiamo giocato bene. Ci sono altre squadre che ci hanno complicato di più perché sono molto solide in difesa. Forse abbiamo sorpreso l’avversario. È andata bene per noi, abbiamo segnato presto, trovato il secondo e questo aiuta. Mi sarebbe piaciuto poter colpire così in tutte le partite, ma il calcio non è una scienza esatta. capisco il VAR sempre meno. Penso che abbiamo uno strumento che rende il calcio più equo, ma al momento non sembra essere abbastanza». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

