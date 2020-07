Giulia Quattrociocche incinta: l’indiscrezione sulla ex tronista di Uomini e Donne (Di lunedì 6 luglio 2020) Cicogna in arrivo per Giulia Quattrociocche? Sul web il gossip è presto rimbalzato di sito in sito. Pare proprio che la ex tronista di Uomini e Donne aspetti un bebè, anche se al momento la diretta interessata non ha confermato né smentito la notizia. A dare il lieto annuncio è la pagina Instagram ‘UominieDonnetronoclassicoeover’ che scrive: “Ragazzi vi ricordate di Giulia Quattrociocche? Lei convive con un uomo da tempo ed è incinta!! Auguri Giuli”. Sconosciuta per ora l’identità di questo misterioso uomo. Giulia Quattrociocche e la fine della storia con Daniele Schiavon dopo Uomini e Donne Giulia è stata tra le troniste dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Nel programma di Canale 5 aveva scelto Daniele Schiavon, ma dopo pochi mesi la relazione era giunta al capolinea. Ai tempi Daniele aveva ... Leggi su tvzap.kataweb

IsaeChia : ‘#UominieDonne’, l’ex #Tronista #GiuliaQuattrociocche in dolce attesa? L’indiscrezione choc - lasara_81 : Giulia Quattrociocche convive e sarebbe incinta (Rumors) - Blasting News Italia #uominiedonne - __kdms__ : Giulia Quattrociocche incinta di chi? Dello Spirito Santo? #uominiedonne - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Scusate ma di già? Un fulmine. - CheDonnait : Vi ricordate di Giulia? Dopo la sua, breve, storia con Daniele, ha scoperto di essere incinta. #uominiedonne #ued… -