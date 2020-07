È morto Ennio Morricone, lutto nel mondo della musica (Di lunedì 6 luglio 2020) È morto Ennio Morricone. Grave lutto nel mondo della musica. Il grande musicista e compositore è morto questa notte in una clinica di Roma. Il premio Oscar è morto per le conseguenze di una caduta. Il grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale da Per un pugno di dollari a Mission a C’era una volta in America da Nuovo cinema Paradiso a Malena , aveva 92 anni. Qualche giorno fa si era rotto il femore. Ennio Morricone era un compositore, musicista, direttore d’orchestra e arrangiatore. Nato a Roma nel 1928, ha studiato al Conservatorio di Santa Cecilia, a Roma, dove si è diplomato in tromba. Ha scritto le musiche per più di 500 film e serie TV, oltre che opere di musica contemporanea. La sua carriera include un’ampia gamma di generi compositivi, che fanno di lui uno dei ... Leggi su direttasicilia

