E’ finito l’effetto Covid: cala il gradimento di De Luca. E’ solo 11esimo tra i governatori (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Finisce l’effetto Covid in Campania. Scende l’indice di gradimento del governatore della Campania Vincenzo De Luca, che nella classifica di Governance Poll, realizzata da Noto Sondaggi per il Sole24ore, scivola all’undicesimo posto per gradimento tra i governatori. L’indagine statistica è stata realizzata dal 5 al 30 giugno, quando l’epidemia accennava a diminuire. Per le Regioni, l’indicazione più evidente è l’en plein del centrodestra con i quattro governatori più popolari d’Italia: al primo posto il governatore del Veneto Luca Zaia. Subito dopo Zaia, infatti, si piazzano Massimiliano Fedriga (Friuli V.G., Lega, 59,8%), Donatella Tesei (Umbria, Lega, 57,5%) e Jole Santelli (calabria, Forza Italia, 57,5%). Al quinto posto, con consensi in crescita rispetto al giorno ... Leggi su anteprima24

