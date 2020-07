Darlin', la recensione: un horror firmato Pollyanna, ma la dolcezza non abita qui (Di lunedì 6 luglio 2020) La recensione di Darlin': grazie al blu-ray Midnight Classics abbiamo scoperto l'horror che segna il debutto alla regia dell'ex modella Pollyanna McIntosh. Qualche sequenza suggestiva, ma i personaggi per trasmettere il forte messaggio risultano spesso troppo macchiettistici. Le uscite della collana Midnight Classic curate da Koch Media, oltre che sempre ben curate, sono spesso utili per scovare film mai usciti nelle sale e altrimenti introvabili, difficili da scovare anche in streaming. E come vedremo nella recensione di Darlin', è anche il caso di questo thriller-horror diretto, scritto e interpretato da Pollyanna McIntosh, che seppur tra sbavature, incertezze e scelte opinabili, risulterà sicuramente un prodotto appetibile per gli amanti del genere. Ma prima di approfondire nella parte finale della recensione l'edizione blu-ray, cerchiamo di capire che tipo di film ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Darlin', la recensione: un horror firmato Pollyanna, ma la dolcezza non abita qui - Ma_Se_Domani : #comodisuldivano in questa calda giornata proviamo qualche brivido guardano un #horror! E' uscito da pochi giorni… -

Ultime Notizie dalla rete : Darlin recensione DARLIN’: arriva in home video il sequel di The Woman diretto da Pollyanna McIntosh MSD - masedomani.com Darlin', la recensione: un horror firmato Pollyanna, ma la dolcezza non abita qui

Partiamo da chi c'è dietro la macchina da presa, perché Darlin' segna il debutto alla regia (e alla scrittura) di Pollyanna McIntosh, che a dispetto delle evocazioni di dolcezza che può suscitare il n ...

BNA: Brand New Animal

Un anime che parla del presente. Con qualche metafora, OK, ma senza troppi giri di parole. Struttura un po’ trita, per non parlare delle fonti. Animazioni, messa in scena e design dei personaggi all’a ...

Partiamo da chi c'è dietro la macchina da presa, perché Darlin' segna il debutto alla regia (e alla scrittura) di Pollyanna McIntosh, che a dispetto delle evocazioni di dolcezza che può suscitare il n ...Un anime che parla del presente. Con qualche metafora, OK, ma senza troppi giri di parole. Struttura un po’ trita, per non parlare delle fonti. Animazioni, messa in scena e design dei personaggi all’a ...