Covid-19, focolaio a Santa Lucia di Serino: un caso anche a San Michele (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Lucia di Serino (Av) – Sale a sei il bilancio dei contagiati a Santa Lucia di Serino. Sono risultati positivi cinque parenti dell’uomo di 69 anni ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera Moscati. Tra questi c’è anche un bambino di cinque anni. Vivono tutti nella stessa abitazione, ma al momento per nessuno dei nuovi casi s’è reso necessario il ricovero. E’ risultato positivo un 71enne di San Michele di Serino, ma non appartiene al nucleo familiare citato prima. Nelle prossime ore si proverà a capire se ci sono correlazioni tra i diversi contagi. Non sono infatti ancora chiare le cause che hanno determinato l’infezione a Santa Lucia: l’Asl di Avellino ha avviato un’indagine per ricostruire la rete di contatti. Nel ... Leggi su anteprima24

Altre regioni hanno nuovi piccoli focolai. In sostanza, se guardiamo il pianeta nel suo insieme, il nuovo coronavirus tiene tuttora sotto scacco l’umanità intera. Un “cristallo” quasi vivo Come tutti ...

C’è un caso di coronavirus sul volo dall’Egitto ... E in Regione cresce la preoccupazione per due motivi. Da una parte i focolai che si estendono: testando i contatti stretti dei gruppi già isolati, ...

