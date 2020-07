Cdp-UniCredit, finanziamento da 1 miliardo di euro per supportare le Pmi (Di lunedì 6 luglio 2020) È stato sottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e UniCredit un Protocollo d’intesa che,sancisce l’avvio di una collaborazione finalizzata al sostegno del territorio e delle imprese italiane.,Come prima declinazione operativa del Protocollo, CDP ha concesso a UniCredit un finanziamento,da 1 miliardo di euro, tramite sottoscrizione di un prestito obbligazionario senior unsecured, che,sarà integralmente impiegato dalla banca in nuovi finanziamenti per le PMI e le Mid-Cap operanti,nei settori del turismo, dei beni di consumo e della meccanica, particolarmente colpiti, dall’emergenza Covid-19. Una quota, pari al 25%, sarà destinata alle imprese del Mezzogiorno. I finanziamenti potranno avere un importo massimo di 20 milioni di euro e scadenza non inferiore a,24 mesi. L’iniziativa si inquadra nelle linee strategiche del Piano industriale ... Leggi su ildenaro

