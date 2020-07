Auditorium "Ennio Morricone" a Roma. Raggi: "Vogliamo intitolarlo a lui" (Di lunedì 6 luglio 2020) “Sostengo mozione @M5SRoma per intitolare l’intero Auditorium Parco della Musica al maestro Ennio Morricone”. È questo che ha scritto in un tweet la sindaca di Roma di Virginia Raggi, per ricordare il maestro Ennio Morricone, scomparso questa notte. “Vogliamo ricordare un genio che ha dato tanto a Roma e all’Italia” - continua il tweet - “legando il suo nome a un luogo simbolo internazionale della cultura e dell’arte”. Sostengo mozione @M5SRoma per intitolare l'intero Auditorium Parco della Musica al maestro Ennio Morricone. Vogliamo ricordare un genio che ha dato tanto a Roma e all'Italia, legando il suo nome a un luogo simbolo internazionale della cultura e dell'arte.— Virginia Raggi (@virginiaRaggi) July 6, 2020 Leggi su huffingtonpost

virginiaraggi : Sostengo mozione @M5SRoma per intitolare l'intero Auditorium Parco della Musica al maestro Ennio Morricone. Voglia… - HuffPostItalia : Auditorium 'Ennio Morricone' a Roma. Raggi: 'Vogliamo intitolarlo a lui' - Giusepp66890796 : RT @virginiaraggi: Sostengo mozione @M5SRoma per intitolare l'intero Auditorium Parco della Musica al maestro Ennio Morricone. Vogliamo ri… - OttaviDeborah : RT @virginiaraggi: Sostengo mozione @M5SRoma per intitolare l'intero Auditorium Parco della Musica al maestro Ennio Morricone. Vogliamo ri… - sergimagugliani : RT @virginiaraggi: Sostengo mozione @M5SRoma per intitolare l'intero Auditorium Parco della Musica al maestro Ennio Morricone. Vogliamo ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Auditorium Ennio Auditorium "Ennio Morricone" a Roma. Raggi: "Vogliamo intitolarlo a lui" L'HuffPost Auditorium "Ennio Morricone" a Roma. Raggi: "Vogliamo intitolarlo a lui"

“Sostengo mozione @M5SRoma per intitolare l’intero Auditorium Parco della Musica al maestro Ennio Morricone”. È questo che ha scritto in un tweet la sindaca di Roma di Virginia Raggi, per ricordare il ...

Tedesco: “Morricone legato a doppio filo con Civitavecchia”

“Ennio Morricone è una personalità legata a doppio nodo a Civitavecchia. In questa città il Maestro è venuto in un momento gioioso e scolpito nella memoria di tutti noi, ormai da 12 anni, per apporre ...

“Sostengo mozione @M5SRoma per intitolare l’intero Auditorium Parco della Musica al maestro Ennio Morricone”. È questo che ha scritto in un tweet la sindaca di Roma di Virginia Raggi, per ricordare il ...“Ennio Morricone è una personalità legata a doppio nodo a Civitavecchia. In questa città il Maestro è venuto in un momento gioioso e scolpito nella memoria di tutti noi, ormai da 12 anni, per apporre ...