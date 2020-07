AUDIO - "Capitan Lorenzo! Il suo solito gol a giro", Martino e Del Genio esplodono in radiocronaca (Di lunedì 6 luglio 2020) "Realizza questa volta il Torero andaluso" così il radiocronista di Kiss Kiss Carmine Martino, insieme a Paolo Del Genio durante la radiocronaca di Napoli-Roma nel racconto del primo gol di Jose Maria Callejon. Leggi su tuttonapoli

Tutto Napoli

Bella vittoria del Napoli contro la Roma. Carmine Martino per Radio Kiss Kiss Napoli ha commentato il successo degli azzurri. Il Napoli ha battuto 2-1 la Roma al San Paolo nel posticipo della 30esima ...Spettacolare partita al San Paolo, dove il Napoli ha la meglio sulla Roma per 2-1, agguantando i giallorossi in classifica al quinto posto. Gli uomini di Gattuso strappano la vittoria grazie ad una sp ...