Askildsen: «Ranieri è un grande allenatore, dà ottimi consigli» (Di lunedì 6 luglio 2020) Askildsen dopo Sampdoria-Spal: «Felice per me e per la squadra. Ranieri grande allenatore, mi piace» – VIDEO Anche Kristoffer Askildsen ha trovato spazio ieri sera durante Sampdoria-Spal. Il centrocampista norvegese, arrivato lo scorso gennaio, si sta pian piano facendo spazio nella rosa blucerchiata. Ecco il suo commento dopo la vittoria del “Ferraris”. VITTORIA – «Sono felice di poter aumentare minutaggio ed esperienza, ma soprattutto di aver preso i tre punti, che è la cosa più importante. Ci servono punti e cerchiamo di prenderne il più possibile, perché non siamo messi poi così bene in classifica. Speriamo di racimolarne ancora la prossima partita». AMBIENTAMENTO – «Mi trovo davvero bene qui, con il mister e i compagni. Sto bene e mi piace la vita qui a ... Leggi su calcionews24

