Addio al grande maestro Ennio Morricone. Il premio Oscar si è spento a 91 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) La notizia è subito arrivata all’Italia intera, portando dolore e tristezza in tutti. È morto nella notte il grande maestro e premio Oscar Ennio Morricone. La morte è avvenuta in una clinica romana per le conseguenze di una caduta. Il grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale da “Per un pugno di dollari” a “C’era una volta in America” aveva 91 anni. Come riporta Repubblica, qualche giorno fa si era rotto il femore. L’Oscar alla carriera gli era stato assegnato a 79 anni, come coronamento di un lunghissimo percorso fatto di musica creata soprattutto per il cinema. Scrisse la colonna sonora di “Per un pugno di dollari” di Sergio Leone (1964) con lo pseudonimo di Dan Savio, ma dopo questo western all’italiana si avviò a diventare (con ... Leggi su ilparagone

Addio grande Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Addio grande