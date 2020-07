Traffico Roma del 05-07-2020 ore 11:30 (Di domenica 5 luglio 2020) Luceverde Roma per ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi in città nella zona di Porta Maggiore rallentamenti per incidente in via di Santa Croce in Gerusalemme all’intersezione con via Germano sommelier altro incidente con rallentamenti a San Giovanni su via Merulana altezza Viale Manzoni Traffico sostenuto sulle principali arterie stradali che conducono verso il mare in particolare code sulla Aurelia da Malagrotta a Castel di Guido Anche a causa di un incidente avvenuto all’altezza di via del Fontanile di Mezzaluna proseguendo verso Ladispoli altre cose per il Traffico da Torre in Pietra Palidoro anche la Roma Civitavecchia verso Civitavecchia all’altezza dell’uscita maccarese-fregene incolonnamenti a seguire su Viale rospigliosi fino a Maccarese trafficato anche viale del Fontanile di Mezzaluna dalla video con l’ Aurelia sempre ... Leggi su romadailynews

LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 05-07-2020 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : Castel Madama-Vicovaro - Coda A24 Roma-Teramo Coda di 3 km tra Castel Madama e Vicovaro-Mandela per Traffico Congestionato - CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo code per 3 km causa traffico intenso tra Svincolo Castel Madama (Km 23,9) e A24 Svincolo Vicovaro… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 05-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Autostrade, smaltite le code in A26. Aspi: «Il casello di Masone riapre il 6 luglio». Ritardi e disagi anche in ferrovia

Schintu, Aiscat: «In Liguria si è generata una situazione assurda. Il Mit, da un momento all'altro, ha cambiato le carte in tavola e ha imposto una normativa rigidissima» Genova - Si è svolto questa m ...

Roma, dal 6 luglio lavori in notturna al Ponte della Magliana: la viabilità alternativa

Roma – Prendono il via nella notte tra lunedì 6 luglio e martedì 7 gli interventi di manutenzione straordinaria del Ponte della Magliana, una delle infrastrutture storiche della città, nel quadrante s ...

Schintu, Aiscat: «In Liguria si è generata una situazione assurda. Il Mit, da un momento all'altro, ha cambiato le carte in tavola e ha imposto una normativa rigidissima» Genova - Si è svolto questa m ...Roma – Prendono il via nella notte tra lunedì 6 luglio e martedì 7 gli interventi di manutenzione straordinaria del Ponte della Magliana, una delle infrastrutture storiche della città, nel quadrante s ...